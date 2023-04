Il 25 Aprile a San Felice sul Panaro

È un martedì 25 aprile con tanti appuntamenti quello di San Felice sul Panaro: le celebrazioni per la Festa della Liberazione, il passaggio della Colonna della Libertà, un concorso fotografico e il Torneo di Primavera di calcio under 13 per squadre professionistiche.

Le celebrazioni istituzionali per la Festa della Liberazione, organizzate da Comune e Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni, inizieranno alle 9.15 presso il cimitero di San Biagio, con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide di Agostino Baraldini; alle 9.45 sarà quindi deposta un’altra corona di alloro presso il Cippo di Rivara, mentre alle 10 la deposizione della corona avverrà al Monumento ai Caduti in piazza Castello. Alle 10.15 al Parco Marinai d’Italia alzabandiera, con la partecipazione della banda giovanile John Lennon della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, deposizione della corona d’alloro e saluti delle autorità. Alle 10.50 corteo per le vie del centro, e deposizione di una corona d’allora a casa dell’ammiraglio Carlo Bergamini. Alle 11.30 santa messa celebrata nella chiesa di piazza Italia. Nel frattempo la Colonna della Libertà, composta da circa 130 mezzi e 450 figuranti, già transitata per San Felice nell’aprile 2017, sosterà in paese dalle 10 alle 10.45. Si tratta di una colonna di veicoli storici militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che sfilano in un percorso sulle stesse strade che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia. Dal mattino, a San Felice, in alcune vie e piazze del paese, verranno allestite postazioni di campo degli eserciti americano, inglese e tedesco, ove figuranti, abbigliati con le divise del tempo, metteranno in scena una vera propria rievocazione storica. Sarà allestito anche un campo con una formazione partigiana. In concomitanza con il passaggio della Colonna si svolgerà a San Felice il primo concorso fotografico “Colonna della Libertà (Festa della Liberazione)”, organizzato da Pro Loco di San Felice in collaborazione con associazione “La Colonna della Libertà”, Amministrazione comunale e Photoclub Eyes. Il concorso è aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nelle giornate del 22-23-24 e 25 aprile nell’ambito della manifestazione. Maggiori informazioni sul sito: www.fotoincontri.net Sotto i portici della sede di Sanfelice1893 Banca Popolare, in piazza Matteotti, sarà allestita la mostra fotografica “Sui binari del tempo”, mentre in vari punti del centro cittadino ci saranno postazioni di “food & drink” in collaborazione con le associazioni cittadine. Infine, sempre martedì 25 aprile, presso lo stadio comunale, si svolgerà il Torneo calcistico di Primavera, giunto alla nona edizione, grazie al quale, per il secondo anno, viene ricordato Alberto Setti, giornalista e grande sportivo sanfeliciano. Il torneo è riservato agli under 13 di squadre professionistiche. Quest’anno a contendersi la vittoria saranno Inter, Bologna, Modena, Sassuolo, Parma, Juventus, Spal, Sudtirol. Gli incontri si susseguiranno “non stop” per tutta la giornata dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio, con premiazioni alle 18.30. In funzione ci saranno bar e stand gastronomico.