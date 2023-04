Pavullo: fermato alla guida dell’autovettura, aggredisce i Carabinieri. Arrestato

Ieri sera, poco dopo le 23, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, hanno tratto in arresto un 33enne per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Nel corso del servizio esterno, i militari hanno fermato un’autovettura in transito nella Via Giardini di Pavullo, marciante con andamento incerto, lasciando intuire che il conducente non fosse nelle condizioni psicofisiche per condurla. L’uomo, all’atto del controllo, si è scagliato contro i militari operanti, colpendoli con dei pugni, cagionando loro lievi lesioni. La persona è stata contenuta e successivamente condotta presso il locale nosocomio per i conseguenti accertamenti finalizzati a verificare lo stato psicofisico.

Nella giornata odierna il 33enne sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.