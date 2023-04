Vezzano: “Pranzo della solidarietà” il 25 aprile al Parco di Montebello

Nel giorno della Liberazione l’associazione “Scuola&Territorio”, con il patrocinio dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, organizza al Parco di Montebello il “Pranzo della Solidarietà”. È la decima edizione di questa iniziativa che torna dopo la sospensione dovuta al periodo pandemico e vede compartecipare per la prima volta anche il Comune di Vezzano sul Crostolo.

Lo scopo è di creare un momento di condivisione comunitaria, per raccogliere fondi da destinare alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, che comprende le scuole primarie di Vezzano sul Crostolo e La Vecchia e la secondaria di I grado di Vezzano sul Crostolo.

L’appuntamento è per martedì 25 aprile dalle ore 12.30 al Parco di Montebello (via Fosse Ardeatine, 1 a Salvarano), in un contesto di pregio, dove si potrà gustare in compagnia un pranzo completo di elevata qualità (con possibilità di optare in alternativa per un menù bambini).

L’invito è rivolto sia alle famiglie degli studenti sia a tutti i cittadini, che intendano stare insieme e contribuire allo sviluppo dell’offerta scolastica dei nostri Comuni.

Prenotazione obbligatoria (entro il 20 aprile): 0522.249342 oppure c.canovi@comune.quattro-castella.re.it oppure 338.1010291. Info su www.scuolaeterritorio.com.

Costo pranzo adulti: 35 euro. Costo pranzo bambini (fino alla terza media): 15 euro.

Il ricavato sarà utilizzato per progetti di innovazione tecnologia al servizio delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo.

Iscrizioni aperte per il Viaggio della Memoria a Trieste e Lubiana. Scadenza delle adesioni il 20 aprile.

Dopo alcuni anni di sosta forzata a causa del Covid, riparte l’esperienza dei Viaggi della Memoria organizzati dal Comune di Vezzano sul Crostolo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Vezzano sul Crostolo – Quattro Castella e con l’ANPI Sezione di Vezzano sul Crostolo, viaggio che, dal 29 al 31 maggio, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della nostra storia contemporanea tra Trieste e Lubiana. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 aprile.

Al viaggio – ideato da Istoreco che cura l’aspetto culturale e si appoggia ad una serie di professionisti per la gestione e svolgimento dello stesso – parteciperanno i ragazzi delle classi 3° della scuola “A. Manini” di Vezzano sul Crostolo ai quali si affiancheranno i cittadini che vorranno aderire all’iniziativa.

“Riproponiamo da quest’anno la positiva esperienza del Viaggio della memoria degli studenti e dei cittadini vezzanesi insieme, – ha dichiarato il Vicesindaco Paolo Francia – un’opportunità formativa che, in modo piacevole, permette di affrontare la Storia contemporanea nelle sue pagine legate alla guerra, alla deportazione e alle varie forme della Resistenza, per vedere con i propri occhi gli orrori compiuti dalle dittature e capire come sono nate le democrazie europee”.

Visitare la Slovenia ci inserisce in un orizzonte di ampio approfondimento storico dell’Europa del Novecento. Questo itinerario permette infatti di aprire un varco di comprensione nei Balcani tra

il primo e il secondo conflitto mondiale con l’occupazione fascista, gli anni del dopoguerra e il dissolversi della Jugoslavia nella guerra di secessione, che tutti noi ricordiamo.

Le iscrizioni al viaggio rimarranno aperte fino al 20 aprile. Per informazioni e iscrizioni contattare 334.6237451 o scrivere a cultura@comune.vezzano-sul-crostol.re.it.