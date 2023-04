Nota della direzione del Rizzoli sulla manifestazione sindacale di oggi

In riferimento al presidio sindacale tenutosi nella mattinata odierna nell’area dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e alla contestuale giornata di sciopero, la direzione dell’Istituto esprime massima attenzione per le istanze presentate.

Pur affrontando come tutte le aziende sanitarie un momento di grande difficoltà gestionale, il Rizzoli non registra attualmente gravi criticità strutturali e mette in atto tutte le azioni e gli investimenti possibili per mantenere il suo ruolo di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico di eccellenza nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nel pieno riconoscimento di tutte le professionalità operanti in Istituto.

Anche in quest’ottica la direzione assicura che saranno avviati nell’ambito dei tavoli trattanti con le sigle sindacali, fornendo adeguata documentazione, specifici approfondimenti in merito alle criticità evidenziate, con particolare riguardo alle dotazioni di personale in alcuni settori, al funzionamento delle Sale Operatorie e ad alcune problematiche che interessano l’assetto amministrativo e della ricerca.