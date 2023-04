Partono giovedì 20 aprile le iniziative in programma a Spilamberto per la Festa della Liberazione. Alle 10 ritrovo in Corso Umberto I per le celebrazioni civili con la partecipazione delle autorità, dei cittadini, del Corpo Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto, del Gruppo Alpini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di Spilamberto.

Alle 10.15 alzabandiera e corteo con deposizione delle corone ai cippi dei caduti in guerra e lancio di colombi; alle 10.45 discorso celebrativo del Sindaco. Alle 11 inaugurazione del percorso “Spilamberto Libera” con esposizione, in piazza Caduti Libertà, della prima sagoma rappresentante le tappe storiche della Resistenza che hanno portato alla liberazione a Spilamberto.

In serata, alle 21, presso lo spazio Eventi “ L. Famigli”, proiezione del docufilm di Stefano Ferrari “Pasolini e Marzabotto. Il prezzo da pagare”. Evento a cura del circolo Gramsci di Spilamberto.

Nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 aprile una delegazione istituzionale, insieme ad alcune giovani studentesse del progetto comunale “La via dei diritti”, si recherà in Sardegna per rinsaldare il gemellaggio con la città di Cagliari in ricordo di “Geppe” Nino Garau, combattente antifascista sardo, comandante della brigata partigiana “Aldo Casalgrandi” che il 22 aprile 1945 liberò Spilamberto. Il viaggio in Sardegna rappresenta un secondo tassello del percorso “Spilamberto libera” iniziato lo scorso anno insieme a ragazzi delle scuole medie Fabriani, che hanno incontrato in videoconferenza ragazzi delle scuole medie di alcuni comuni della Sardegna confrontandosi sul significato di Resistenza e Liberazione oggi, oltre che sulla lotta per i diritti.

Sabato 22 aprile alle 15, con ritrovo sotto il Torrione, “R-Esistenze a Spilamberto”, trekking storico alla scoperta di donne e uomini che si opposero all’occupazione nazi-fascista. Evento a cura di ANPI Spilamberto.

Alle 18, nell’ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli, presentazione del libro di Savina Reverberi Catellani “Gabriella Degli Esposti. Mia madre”. Evento a cura di Libreria Edicola Leopardi.

Martedì 25 aprile 34° edizione della “Biciclettata di Primavera”, a cura della Polisportiva Spilambertese. Ritrovo alle ore 8.30 presso il Piazzale Rangoni.

Alle 12.30 “Pranzo della Resistenza” presso il circolo ARCI di Spilamberto.

Dalle 15 alle 22 “Festival Resistenti”, organizzato da Circolo Gramsci Giovani negli spazi esterni del Panarock di Spilamberto. In programma interventi storici, musica, bancarelle e cibo. Un pomeriggio di festeggiamenti in collaborazione con ANPI e Ciappinari APS.