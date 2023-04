A San Felice sul Panaro i “Giochi in Comune”

I martedì 13,20 e 27 giugno a San Felice sul Panaro si svolgerà la prima edizione di “Giochi in Comune”, presso lo stadio Bergamini, via Costa Giani, 1/5, dalle 20 alle 23. A contendersi la vittoria finale e i ricchi premio in palio saranno otto squadre, composte da otto concorrenti ciascuna, uomini e donne con una età che va dai 16 ai 60 anni.

Organizza il Comune in collaborazione con la Pro Loco di San Felice e con il Servizio di Medicina dello Sport dell’Ausl di Modena.

Iscrizioni delle squadre entro domenica 7 maggio alla email: giochi-incomune@comunesanfelice.net

Il regolamento e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).