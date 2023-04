Lucia Annunziata ospite di CNA Modena

Nuovo appuntamento, domani (martedì 18 aprile) alle 21, presso la sede provinciale di Modena, in via Malavolti 27, con il ciclo “Incontri con l’autore” organizzato da CNA. Ospite dell’Associazione sarà la nota giornalista Lucia Annunziata che presenterà il suo ultimo libro, L’inquilino: da Monti a Meloni, indagine sulla crisi del sistema politico, una fedele ricostruzione giornalistica della storia politica recente del nostro Paese, che dal 2012 arriva all’attualità, ovvero alla mancata elezione al Quirinale di Mario Draghi e alla caduta del suo governo. Poco meno di 600 pagine di aneddoti, interviste, testimonianze che spiegano la crisi politica del Paese e la deriva populista che ne è conseguita.

L’ingresso è gratuito ed aperto al pubblico.

Lucia Annunziata da ormai diciotto anni conduce su Rai 3 Mezz’ora in più. Ha fondato e diretto Ap Biscom, è stata presidente della Rai ed ha diretto il Tg3, ma per la terza rete ha condotto anche diverse trasmissioni di approfondimento come Linea 3 e Potere e Leader. Ha lavorato per i più importanti quotidiani italiani, per i quali è stata corrispondente negli Stati Uniti, America Latina e Medio Oriente. Numerosi sono stati anche i suoi libri: ricordiamo Bassa Intensità (1990), 1997; l’ultima foto di famiglia (2007), Potere in Italia (2011).