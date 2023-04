Florim alla Milano Design Week 2023

In occasione della Milano Design Week, FLORIM presenta due progetti: la collezione “Compatta” disegnata da Federico Peri per il marchio CEDIT – Ceramiche d’Italia e le nuove superfici FLORIM stone. Questi materiali rivestono lo stand al Salone del Mobile (Hall 4 – Booth G02 – G03) e gli showroom in Brera (Flagship Store e Spazio CEDIT).

COMPATTA | disegnata da Federico Peri per CEDIT

CEDIT racconta una storia di sperimentazione, arte, design e architettura e promuove la creatività contemporanea con un progetto culturale che dà vita a collezioni ideate da Autori italiani dallo stile originale e unico. Grandi superfici in gres porcellanato, diventano elementi di design per ambienti dal forte impatto decorativo, grazie al know-how di Florim.

Per la Design Week milanese, CEDIT presenta “Compatta”, un progetto del designer Federico Peri che per la prima volta si avvicina al mondo ceramico indagando il tema della “terra” nel suo significato più profondo e primitivo. La collezione è la simbiosi perfetta tra artigianalità e innovazione tecnologica. L’Autore riprende l’antica tecnica costruttiva del Pisé e ne esprime la sua personale interpretazione sulle grandi lastre CEDIT, per la prima volta in dimensioni 280x120cm. L’aspetto è profondo, ruvido, materico, arricchito da giochi tridimensionali di luci ed ombre che prendono vita negli elementi decorativi.

L’installazione CEDIT è visitabile presso il Salone del Mobile (Hall 4 – Booth G02) e lo Spazio CEDIT in Brera.

FLORIM stone | Installazioni dal titolo “SCENARIOS” di Matteo Nunziati

FLORIM stone è il marchio dedicato al mondo dell’arredo, forte dell’attività di innovazione e ricerca di Florim e di numerose e importanti certificazioni. Queste superfici, prodotte con un processo sostenibile fino al 100%, uniscono design e funzionalità in un solo grande formato (320x160cm) e tre diversi spessori (6-12-20 mm).

FLORIM stone debutta a Milano per mostrare soluzioni progettuali versatili e funzionali. Tredici nuove superfici, perfettamente abbinate alla gamma Magnum di Florim, arricchiscono la proposta di effetti estetici e materici del brand e si presentano in due versioni. L’architetto e designer Matteo Nunziati ha interpretato ed esaltato la versatilità creativa di FLORIM stone attraverso due installazioni, collegate tra loro da un comune filo conduttore. Presso lo stand al Salone sono esposte le molteplici possibilità applicative del brand in un progetto di interni per una villa composta da cinque ambienti, mentre all’interno del Flagship Store viene presentata una versione “decostruita” degli spazi dello stand, con 5 installazioni dalla forma concettuale ed emozionale.

L’installazione SCENARIOS è visitabile presso il Salone del Mobile (Hall 4 – Booth G03) e al Florim Flagship Store in Brera.