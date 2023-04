Banche in fuga dall’Emilia Romagna? Martedì 18 aprile la First Cisl ER presenta una dettagliata analisi

Quanti e quali sono in Emilia Romagna i comuni sprovvisti di almeno uno sportello bancario? La ‘desertificazione’ degli sortelli bancari sta interessando veramente la nostra regione? In che modo? Quali differenze tra provincia e provincia? Qual è la differenza con il resto d’Italia e con le regioni limitrofe? Quali sono le banche che hanno abbandonato il territorio e quali quelle che lo presidiano?

Queste ed altre domande troveranno una risposta in una dettagliatissima analisi che i bancari (First) della Cisl Emilia Romagna presenteranno domani pomeriggio, martedì 18 aprile, nel convegno “Banche in fuga”, organizzato a Bologna presso l’Hotel Savoia Regency (via del Pilastro, 2).

A partire dalle ore 16.30, dopo la presentazione della ricerca e il saluto di Filippo Pieri (segretario generale Cisl ER), interverranno: Stefano Bonaccini (presidente Regione ER), Barbara Camporeale (presidente RomagnaBanca), Daniele Ravaglia (direttore generale EmilBanca), Nicola Sbrizzi (direttore generale Cassa di Risparmio di Ravenna) e Riccardo Colombani (segretario generale First Cisl nazionale).