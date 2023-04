Auto a fuoco nella notte ad Albinea

Poco prima delle 2.30 di questa notte i Carabinieri della stazione di Albinea, allertati dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco che stavano intervenendo con una squadra del comando di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Vittorio Emanuele II dove era stato segnalato un automezzo in fiamme nelle pertinenze del parcheggio del supermercato Conad.

Le fiamme, sviluppatesi per cause in corso di accertamento, hanno interessato una Audi A4 allroad in uso a un 44enne reggiano e di proprietà della madre, andata completamente distrutta. Le fiamme hanno interessato anche un altro veicolo, una Dacia Sandero, rimasto danneggiato. Sulla vicenda i Carabinieri di Albinea hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti.