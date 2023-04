Un arresto ed una espulsione durante i controlli della Polizia di Stato reggiana in zona stazione

Nel pomeriggio del 14 aprile scorso, la pattuglia del Posto di Polizia di via Turri, impegnata nell’attività di controllo nella zona stazione ferroviaria, fermava e identificava un 46enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, a carico del quale, a seguito di controllo in banca dati risultava un aggravamento di misura cautelare. Pertanto, dopo i necessari adempimenti, veniva tradotto presso la locale casa circondariale.

Nella mattinata del 15 aprile, invece, una pattuglia delle Volanti, in piazza Tricolore, procedeva al controllo di un autoveicolo dopo che il conducente, alla vista dell’auto con colori d’istituto, aveva aumentato la velocità. A bordo del veicolo vi erano un 30enne e un 26enne, quest’ultimo non aveva con sé alcun documento utile alla completa identificazione, quindi veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per l’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici, a seguito dei quali il 26enne risultava irregolare sul territorio nazionale e pertanto veniva messo a disposizione dell’ufficio immigrazione che provvedeva a notificargli l’Ordine del Questore di Reggio Emilia di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.