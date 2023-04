Nuovo polo per l’infanzia Sant’Agostino: approvato il progetto definitivo-esecutivo

La Giunta del Comune di Sassuolo, nei giorni scorsi ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato: ‘Realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia 0-6 denominato “Sant’Agostino” in viale Trieste, 69 Sassuolo’ per un importo complessivo di € 4.877.727,24 di cui € 3.300.000 finanziati dal Pnrr.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo – commenta il Vicesindaco del Comune di Sassuolo con delega al Pnrr Alessandro Lucenti – siamo pronti per bandire la gara d’appalto che porterà alla realizzazione del nuovo polo per l’infanzia capace di accogliere bambini dal nido all’età dell’obbligo, e puntiamo ad iniziare i lavori nella seconda parte di quest’anno.

Il nuovo polo per l’infanzia sarà realizzato grazie ad un progetto che si è aggiudicato 3.300.000 € di fondi Pnrr, grazie all’importante lavoro svolto da tutti i tecnici che hanno presentato progetti completi, strutturati e nei tempi stretti imposti da questo tipo di finanziamento; non è un caso che Sassuolo sia tra le pochissime realtà modenesi che potranno approfittare di queste importanti risorse. Il restante milione e mezzo sarà invece a carico del Comune.

Siamo consapevoli che ci saranno difficoltà per diverse famiglie – conclude il Vicesindaco – visto che il cantiere avranno una durata di diversi mesi, ma il risultato sarà quello di ottenere una struttura nuova, moderna ed efficiente, senza più i problemi che si riscontrano in quelli esistenti, con finanziamenti europei che non capita tutti i giorni di ottenere. Per questo abbiamo già incontrato i dirigenti scolastici e genitori degli alunni, per trovare il modo di lenire il più possibile i disagi e al tempo stesso approfittare di questa straordinaria opportunità”.