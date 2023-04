Domenica ecologica il 16 a Carpi. Centro vietato ai mezzi inquinanti

L’Amministrazione comunale ricorda che posdomani, 16 aprile, come tutte le domeniche fra il 1° ottobre e il 30 aprile, sarà una “domenica ecologica” nell’ambito del PAIR (“Piano Aria Integrato Regionale”, cui Carpi aderisce), con l’applicazione dei seguenti limiti alla circolazione:

AREA – Le misure, per i veicoli individuati, valgono dalle 8:30 alle 18:30 nell’area compresa fra le seguenti vie: tangenziale Losi, S.P. 413, tangenziale 12 Luglio 1944, Griduzza, Cavata, Secchia, cavalcavia Lama di Quartirolo, Lama di Quartirolo interna e Cattani.

VEICOLI – L’area è vietata a ciclomotori, motocicli e ogni veicolo alimentato a benzina o gasolio o gpl o metano, pre Euro e Euro1; i diesel fino a Euro4, benzina Euro2.

PARCHEGGI – Le vie che delimitano l’area, e i parcheggi prospicienti, sono percorribili e accessibili, come le vie che dal perimetro permettono di arrivare a questi parcheggi scambiatori: via Sigonio, raggiungibile soltanto da via Lama di Quartirolo percorrendo via Sigonio; via Ugo da Carpi, raggiungibile solo da via Cattani percorrendo via Ugo Da Carpi; via Peruzzi, raggiungibile solo dalla tangenziale tramite via Peruzzi fino al semaforo con piazzale Baracchi; piazzale Donatori di sangue, raggiungibile solo da via Molinari fino all’incrocio con piazzale Donatori; via Lago d’Idro: raggiungibili solo dalla rotatoria tra le vie 12 Luglio 1944 e Griduzza.

Per informazioni: https://www.comune.carpi.mo.it/aree-tematiche/ambiente/liberiamolaria/94038-manovra-antismog-2022-2023