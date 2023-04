Chiusure notturne programmate su A1, A13, A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno, sarà necessario chiudere la stazione di Rioveggio, in entrambe le direzioni, Firenze e Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 aprile; dalle 21:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 aprile. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pian del Voglio.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.

Per lavori di competenza CAV – Concessioni Autostradali Venete – nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile, con orario 21:00-6:00, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Forlì, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza o di Cesena nord.

Mentre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle ore 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 “Via del Triumvirato” e lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 “Via del Triumvirato”, percorrere la viabilità ordinaria: Via del Triumvirato, Via Emila Ponente, Via Ducati, Viale De Gasperi, Viale Togliatti, Viale Sabena, Via Manzi, Via Marco Polo, Via Cristoforo Colombo, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 5 “Quartiere Lame”.

Si ricorda che lo svincolo 4bis “Aeroporto” è chiuso in entrata verso San Lazzaro, per consentire manutenzione del viadotto sul fiume Reno.