Zonta International Club di Reggio Emilia assegna il premio “Innovazione e Ricerca” in memoria della professoressa Amedea Barani

La dottoressa Benedetta Donati, ricercatrice senior presso il Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Ausl-Irccs di Reggio Emilia, si è aggiudicata la dodicesima edizione del premio “Innovazione e Ricerca” dello Zonta International Club di Reggio Emilia.

Il premio, intitolato alla memoria della professoressa Amedea Barani, socia e presidente dello Zonta Club prematuramente scomparsa, è dedicato alle donne che si sono distinte nell’ambito della ricerca scientifica.

La cerimonia di consegna, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà sabato 15 aprile, dalle ore 10 alle 12.30, presso Palazzo Rocca Saporiti (viale Murri 7) a Reggio Emilia.

La professoressa Donatella Jager Bedogni, presidente di Zonta Club International Reggio Emilia introdurrà i lavori della mattinata, durante la quale sono previsti i saluti della Direzione dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio Emilia e gli interventi di Antonino Neri, direttore scientifico Irccs di Ausl Reggio Emilia (“L’Irccs e l’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia per la promozione della ricerca, cura e modelli assistenziali in oncologia”), Alessia Ciarrocchi, coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio Emilia (“Facciamone una questione di genere: she is a scientist”) e delle ricercatrici del Laboratorio Benedetta Donati, Valentina Fragliasso e Francesca Reggiani.

Alla dottoressa Benedetta Donati sarà quindi consegnato il prestigioso premio, quale riconoscimento per il lavoro di ricerca in campo oncologico, realizzato nel Laboratorio Irccs Ausl di Reggio Emilia, con riferimento alla biologia molecolare e trascrittomica finalizzata a nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche per la cura dei tumori, in particolare di quello al seno.

“Le candidate al premio fanno parte di un team unito e operativo che trasmette i risultati della ricerca alla fase diagnostica e di cura dei reparti ospedalieri, con risultati apprezzati e utilizzati a livello nazionale e internazionale – sottolinea la presidente dello Zonta International Club locale Donatella Jager Bedogni – la scelta tra le candidate al premio quest’anno è stata quanto mai ardua perché erano tutte professioniste di valore e lo spirito di collaborazione e sinergia tra loro si respirava, si toccava con mano. L’attività svolta nel Laboratorio, coordinato dalla dottoressa Alessia Ciarrocchi, evidenzia la capacità, in questo caso soprattutto femminile, di fare ricerca ed è motivo d’orgoglio per l’intera comunità reggiana”.

La dottoressa Benedetta Donati, dopo il conseguimento della laurea in Biotecnologie Mediche presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha lavorato negli Stati Uniti alla Umass University ed ha ottenuto il titolo di dottore in Medicina Clinica e Sperimentale presso l’Università degli studi di Milano. Dal 2017 è ricercatrice senior presso il Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Ausl-Irccs di Reggio Emilia ed è uno dei referenti, per il Laboratorio, della Omics Core Facility. La sua attività di ricerca è rivolta alla caratterizzazione dei profili genetici e trascrizionali in diversi tipi di cancro, in particolare nel tumore della tiroide e nel tumore della mammella. E’ referente molecolare di un ampio progetto sui linfomi di tipo B, avvalendosi di avanzate tecnologie per valutare la risposte alle terapie e migliorare la capacità di prognosi dei pazienti.

