I Lions e i Leo puliscono i portici di via Galliera, sabato 15 e domenica 16 aprile in occasione del “Lions day” 2023

Potrete vederli al lavoro sabato e domenica, dalle 9.30 in poi, nel tratto del portico di Via Galliera, in piazzetta San Giuseppe: un gruppo di soci dei Lions Club ed i giovani dei Leo Club bolognesi, con spazzole di ferro, pennelli, spugne e solventi, puliranno portici e serrande per rimuovere scritte, graffiti e tag.

Con materiali appositi forniti dal Quartiere Porto Saragozza, in collaborazione con il Comune di Bologna, i volontari Lions e Leo del ‘Comitato Portici di Bologna’ rimuoveranno sabato gli imbrattamenti grafici, mentre domenica procederanno alla ripittura per ripristinare al meglio muri e serrande degli esercizi commerciali dei civici 43 e 41 di via Galliera e dei muri nell’angolo della piazzetta San Giuseppe.

L’obiettivo è quello di recuperare una zona molto frequentata da cittadini e turisti, oggi fortemente degradata.

L’intervento si protrarrà nel pomeriggio di sabato e domenica 15 e 16, fino al completamento delle operazioni programmate nell’area.

Il tutto – con una differenza dal confronto prima-dopo che risulterà di forte impatto visivo – sotto la guida attenta degli esperti del Comune e del Comitato No Tag di Saragozza, che hanno ormai maturato una autentica, decennale esperienza sul campo.

I volontari puliranno anche le 85 “pietre d’inciampo” in memoria delle vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, in Via Indipendenza.

Entrambi gli interventi s’inquadrano nel patto di Collaborazione siglato dal Comitato Lions Portici di Bologna con il Quartiere Porto Saragozza, che ha per oggetto “l’adozione” di via Galliera.

L’iniziativa coinvolge tutti i Club Lions e Leo di Bologna e s’inserisce nel programma del Lions Day 2023, che il 16 aprile porta i volontari Lions a farsi conoscere nelle piazze e nelle vie delle città italiane.