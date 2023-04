La SPISA inaugura il suo anno accademico con la Lectio Magistralis di Luigi Maruotti

Si svolgerà, venerdì 14 aprile, alle 10.30, l’evento di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA. La Comunità accademica, le Autorità partecipanti e la società civile potranno assistere, per l’occasione, alla Lectio Magistralis del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti su “I caratteri della giurisdizione amministrativa e le relative tecniche di tutela”. L’intervento di una così autorevole carica dello Stato rappresenta un momento di arricchimento e riflessione per gli Studi universitari che devono avere il costante e continuo confronto con le Istituzioni e la realtà sociale.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Rettore Giovanni Molari, del Presidente del TAR Emilia-Romagna, Andrea Migliozzi, e del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Unibo, Michele Caianiello.

La SPISA, istituita nel 1955, rappresenta un centro di riferimento a livello nazionale ed internazionale nello studio, nella ricerca e nella formazione post-laurea per i settori del diritto amministrativo e delle scienze amministrative. L’offerta didattica, formativo-divulgativa e convegnistica della SPISA è basata sul coinvolgimento di docenti particolarmente esperti, provenienti dalle Università, dalle Magistrature e dalle Istituzioni pubbliche e private. Un coinvolgimento, che si proietta in una dimensione di interazione con le Istituzioni e la Società civile, quale metodo che consente la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze.

È propriamente in questo contesto che si instaura il rapporto di collaborazione scientifica con gli organi della Giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e i Tribunali Amministrativi Regionali), i cui autorevoli componenti sono assiduamente coinvolti nelle attività formative e convegnistiche della SPISA.

La collaborazione della SPISA con gli organi della Giustizia amministrativa è motivata dalla valorizzazione scientifica delle funzioni giurisdizionali e consultive espletate dai magistrati amministrativi, nonché dalla piena conoscenza che Essi hanno dei profondi cambiamenti che coinvolgono significativamente il nostro sistema amministrativo. Trasformazioni, queste, sovente determinate proprio dal significativo contributo delle Commissioni speciali, istituite in seno al Consiglio di Stato e delegate dal Governo a formulare progetti di legge, regolamenti e schemi di testi unici, così come avvenuto per la redazione del Testo unico sugli espropri (del quale il Presidente Luigi Maruotti è stato relatore ed estensore), per il riassetto della disciplina del processo amministrativo e, nel più recente quadro delle riforme previste dal PNRR, per la revisione del Codice dei Contratti Pubblici.

La presenza del Presidente Luigi Maruotti all’evento della SPISA conferma e rafforza, inoltre, il tradizionale e proficuo rapporto di collaborazione scientifica tra la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica Unibo e gli organi della Giustizia amministrativa. L’importanza del tema che il Presidente del Consiglio di Stato svilupperà nella sua Lectio magistralis fanno di questa occasione un momento molto importante nel percorso di approfondimenti sui temi di diritto amministrativo che si deve realizzare nella prospettiva, come richiesto dal PNRR, del rafforzamento della “capacità amministrativa” delle Pubbliche Amministrazioni.

Questo evento e gli altri che seguiranno sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sulla Disciplina di Riordino dei Servizi Pubblici, recentemente entrata in vigore, sono progettati ed organizzati dai Professori Giuseppe Caia e Marco Dugato Con-Direttori della SPISA.