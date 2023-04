Un morto nello schianto tra auto e camion sulla via Emilia ad Anzola

A causa di un incidente stradale – che ha coinvolto un autoarticolato, un’auto e, in maniera marginale, un camper – è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “via Emilia” al km 122,800 ad Anzola dell’Emilia, nella città metropolitana di Bologna. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria al km 121,800 per chi viaggia in direzione Modena e al km 123,500 per chi viaggia in direzione Bologna.

All’arrivo dei soccorsi l’occupante dell’auto era già deceduto. L’autista dell’autocarro e stato preso in cura dal personale del 118.I vigili del fuoco si sono occupati dello spegnimento di un principio d’incendio al vano motore dell’autocarro.

La chiusura della statale si è resa necessaria per consentire i soccorsi, i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas, Polizia locale e Carabinieri per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.