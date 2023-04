A Pasqua 500 visitatori al Castello e Museo della ceramica di Spezzano

Presenze record tra domenica e lunedì per il palazzo di Spezzano. Tante le iniziative in programma nei prossimi mesi per bissare l’ottimo risultato, a partire dal prossimo fine settimana con il laboratorio di ceramica e il primo festival ludico “SpezzaCon”

Sono state 503 le persone che nel fine settimana pasquale hanno visitato il Castello di Spezzano e il Museo della Ceramica, superando di un centinaio di unità l’affluenza record registrata lo scorso anno. Ben 283 di queste hanno partecipato alle 7 visite guidate gratuite proposte del Comune Fiorano Modenese.

Grazie anche all’ampliamento dell’orario di apertura straordinaria, fin dal mattino si sono registrati visitatori che hanno potuto ammirare la bellezza degli affreschi della Sala delle Vedute, gli originali disegni della Galleria delle Battaglie, la torre pentagonale con l’acetaia comunale e le sezioni del Museo che raccontano la storia della ceramica nel distretto.

Il territorio di Fiorano Modenese conferma così quell’attrattività turistica già rilevata dal servizio statistica della Regione, in base ai dati delle presenze dello scorso anno.

Apprezzato anche il laboratorio per bambini del pomeriggio di Pasquetta che ha registrato grande partecipazione.

Sono tante le iniziative che, fino alla chiusura invernale, verranno proposte nella suggestiva cornice del Castello di Spezzano e quindi tante le occasioni per turisti e visitatori per scoprire o tornate a visitare il palazzo dei Pio.

Sabato 15 aprile il Museo della Ceramica propone dalle 10.00 alle 12.00 “Ceramic&design”, laboratorio di ceramica per adulti, insieme al ceramista Andrea La Torre, durante il quale i partecipanti decoreranno un set da tisana (tazza e sottotazza) con le tecniche a smalto. Il costo è di 25 euro comprensivo di materiali, cottura e consegna dei manufatti. Per informazioni chiamare il numero 335/440372 (lun-ven 9.00-13.00) oppure scrivere a castellospezzano@gmail.com.

Domenica 16 aprile si terrà la prima edizione del Festival ludico SpezzaCon, un’occasione che metterà in gioco tutti, dai bambini ai più grandi, dai neofiti agli appassionati, dai giocatori occasionali ai più esperti. Dalle 10.00 alle 20.00 sarà possibile provare in modo del tutto gratuito molteplici esperienze ludiche, grazie all’impegno di numerose associazioni provenienti da tutta la provincia.