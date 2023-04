Incendio in una cantina di via Pansa a Reggio Emilia

Poco dopo le 16.00 di ieri, 9 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia unitamente ai vigili del fuoco intervenivano in via Pansa del capoluogo reggiano dove per cause ancora all’esatto vaglio, ma probabilmente d’origine dolose, si sviluppava un principio di incendio all’interno di una cantina di un condominio in uso a una 34enne abitante in città. Le fiamme, che venivano domate dai vigili del fuoco, causavano danni in corso di esatta quantificazione. I locali rimanevano agibili.