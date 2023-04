Due escursionisti reggiani recuperati dal Soccorso Alpino sul Cimone

I due ragazzi, lei 22 anni, lui 24, si sono avviati per un trekking dal Lago Santo Modenese e, una volta arrivati a Lago Baccio passando per il monte Rondinaio, sono giunti sul crinale. Qui si sono trovati in difficoltà in un tratto ghiacciato: i due sono scivolati, fortunatamente uscendone illesi e quindi, per la paura di procedere, hanno attivato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto EliPavullo il quale ha sbarcato il T.E. (tecnico elisoccorso del Soccorso Alpino) che ha raggiunto i giovani e li ha condotti all’elisoccorso. In hovering gli escursionisti sono stati imbarcati e condotti al campo base del Soccorso Alpino Emilia Romagna – stazione monte Cimone – allestito a Tagliole di Pievepelago. Fortunatamente illesi e senza problematiche sanitarie, sono stati poi accompagnati alla loro auto. Sul posto presente anche il gruppo del Soccorso Alpino Guardia di Finanza.