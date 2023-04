“Stragi del sabato sera”, controlli dei carabinieri: quattro persone denunciate

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo e quelli della Stazione di Maranello, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle “stragi del sabato sera”, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza 2 persone poiché alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla Legge.

A Formigine, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno deferito in stato di libertà 2 giovani; il primo poiché, alla guida dell’autovettura controllata su cui viaggiavano entrambi, trovato in possesso di una piccola quantità di hashish – ragion per cui sarà segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore – ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento per rilevare eventuali alterazioni psicofisiche dovute all’assunzione di droga, mentre il secondo in quanto trovato in possesso di 3 dosi di hashish del peso complessivo di 1,5 gr e di un coltello.