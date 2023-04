Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 9 aprile 2023

Nuvolosità irregolare al mattino, localmente più compatta sui rilievi orientali e associata a brevi e residui piovaschi; nelle ore pomeridiane cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi medio-alte, con qualche addensamento localmente più consistente; a partire dalle ore serali nuvolosità in aumento sulle aree di pianura, associata a brevi rovesci o temporali; nelle ore notturne possibilità di deboli e sporadiche nevicate sui rilievi centrali a quote superiori a 1300 metri.

Temperature minime attorno a 6 nei principali centri urbani, leggermente inferiori nelle aree esterne; massime in aumento sul settore centro-occidentale, comprese tra i 14 gradi sulla costa e i 18 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli dai quadranti orientali, tendenti a divenire settentrionali in serata. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento nelle ore notturne.

(Arpae)