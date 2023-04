Festa grande a Maranello per l’inaugurazione del 30mo Memorial Sassi

Maranello ha ospitato questa mattina il via ufficiale del Torneo “Memorial Claudio e Sergio Sassi” con 80 squadre provenienti da 9 diversi Paesi.

Alle 9,30 è iniziata in Piazza della libertà a Maranello la manifestazione inaugurale. A iniziare la sfilata, e non poteva essere diversamente, una Ferrari rossa, seguita dalle autorità cittadine e dalle squadre partecipanti al torneo. Un lungo serpentone colorato, si è snodato per le vie del centro, destinazione lo stadio Dino Ferrari dove si è tenuto il cerimoniale vero e proprio. Discorsi di rito, consegna dei premi solidarietà che quest’anno sono andati ad Asham, Tutto si Muove, Anffas e ad Amici per la Vita, offerti dalla famiglia Sassi.

Oltre a sindaci e Assessori dei comuni di Fiorano, Sassuolo, Formigine e Maranello è intervenuto il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonacini che è stato omaggiato della maglia del West Bromwich. Dopo la lettura della formula di giuramento in italiano ed inglese e una breve rappresentazione di calcio a 5 offerto dagli atleti diversamente abili di Sportinsieme di Castellarano e di Tutto si Muove di Formigine, il fischio d’inizio della gara inaugurale del torneo tra gli inglesi del West Bromwich e l’Udinese.Il match è finito con la vittoria della squadra italiana per 3-0.

Il programma ha subito un po’ di ritardo a causa di un malore di un volontario che portava il gonfalone del comune di Fiorano, prontamente soccorso dai ragazzi del pronto intervento dell’Avap di Maranello.