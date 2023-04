San Giovanni in Persiceto: due dipendenti asportavano carburante all’azienda per cui lavoravano

Nel pomeriggio dello scorso 5 aprile, l’equipaggio di Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha eseguito l’arresto di un cittadino rumeno di circa 30 anni per i reati di furto aggravato in concorso e denunciato un coetaneo di nazionalità moldava.

L’attività nasceva da una segnalazione di una ditta di trasporti e logistica per alcuni ammanchi di carburante relativi ad eccessivi consumi da parte dei veicoli in uso a taluni dipendenti. In particolare emergeva che nel periodo tra gennaio e marzo 2023, vi era uno stato di esubero di consumo di circa 1300 litri per un importo pari a 2.500,00 euro.

La volante ha colto, in flagranza di reato, in zona industriale presso il comune di San Giovanni in Persiceto, un dipendente intento a prelevare del gasolio da un veicolo a lui in uso, avvalendosi della presenza di un’altra persona.

A seguito da tale attività gli agenti del Commissariato hanno provveduto a svolgere delle perquisizioni presso le abitazioni degli autori del reato e in entrambe le circostanze a sequestrare oggetti pertinenti al reato, tra cui una pompa elettroidraulica.

I due soggetti, entrambi gravati da pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati bloccati e sottoposti ad accertamenti al cui esito, il cittadino rumeno è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso, mentre per il correo è stato denunciato in stato di libertà.