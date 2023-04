Resistenza, a Maranello un trekking urbano a tappe

Un trekking urbano a tappe sui luoghi della Resistenza a Maranello. Sabato 15 aprile dalle ore 15 con “Maranello Libera” gli storici Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti racconteranno alcune vicende della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale nel contesto di Maranello: il percorso si svolgerà interamente nel centro urbano, con tappe in alcuni luoghi particolarmente significativi per gli sviluppi della lotta partigiana e della vita quotidiana al tempo del conflitto. L’iniziativa è gratuita e con iscrizione obbligatoria sul sito allacciatilestorie.it.

La partenza è prevista alle ore 15 in via Zozi 13-15, la passeggiata, compresi i momenti di sosta con le narrazioni storiche, avrà una durata di circa due ore. L’evento ha il patrocinio del Comune di Maranello e della Sezione ANPI di Maranello. “Maranello è uno snodo tra la pianura e l’Appennino modenese”, spiegano i promotori dell’iniziativa. “Tra il 1943 e il 1945 quella posizione, da sempre favorevole per l’agricoltura, diventa un motivo di preoccupazione. Lungo la via Giardini passano, infatti, traffici di vario genere: i militari tedeschi si dirigono verso le linee del fronte e i rifornitori della Resistenza provano a raggiungere le loro formazioni. Ci sono, però, anche tante persone che non avrebbero mai creduto di trovarsi a Maranello, ma vengono travolte dalla guerra e sono costrette a cercare una nuova casa. Sono profughi, quasi tutti anziani e donne con bambini. Alcuni si fermano, altri sono solo di passaggio e vengono assistiti nell’ex casa del fascio, ora Auditorium Enzo Ferrari”.