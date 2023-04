Modena: cade dal quarto piano della propria abitazione: grave bimba di quattro anni

E’ ricoverata in gravi condizioni la bambina di quattro anni di nazionalità ghanese che, nel pomeriggio di ieri, è caduta dal quarto piano del palazzo di casa, in via Ceretti, zona Crocetta a Modena.

La bambina, secondo la prima ricostruzioni dell’accaduto, in quel momento era in casa con la madre quando ha raggiunto la zona esposta dell’abitazione cadendo da un’altezza di 10-15 metri.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri, che stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. La piccola, che ha ricevuto le prime cure sul posto ed è poi stata trasportata in Ospedale, avrebbe riportato lesioni molto serie.