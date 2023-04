Lo Zonta Club di Reggio Emilia assegna il premio Barani “Innovazione e Ricerca” a una donna che si è distinta nell’ambito della ricerca scientifica

Zonta international Club di Reggio Emilia annuncia il premio “Innovazione e Ricerca” in memoria della professoressa Amedea Barani, socia e presidentessa prematuramente scomparsa. Il riconoscimento é dedicato a una giovane donna professionista che si è distinta in campo scientifico.

L’evento in cui sarà conferito il premio, alla sua XII° edizione, si terrà nella mattinata di sabato 15 aprile 2023 a Palazzo Rocca Saporiti in Viale Murri 7 a Reggio Emilia, con il patrocinio dell’Azienda USL IRCCS e del Comune di Reggio Emilia. Sono previsti interventi del professor Antonino Neri, Direttore Scientifico dell’IRCCS, della dottoressa Alessia Ciarrocchi, Responsabile del Laboratorio di Ricerca Traslazionale e delle ricercatrici, le dottoresse Benedetta Donati, Valentina Fragliasso e Francesca Reggiani.

Il premio sarà assegnato nell’ambito della ricerca in campo oncologico, svolta a Reggio Emilia dal Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda USL IRCCS, con riferimento alla biologia molecolare e trascrittomica, finalizzata a nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche per la cura dei tumori, in particolare quello del seno. “Il riconoscimento- sottolinea lo Zonta – vuole ricordare che le ricercatrici donne ci sono, eccome se ci sono. Fanno parte di un team unito e operativo che opera in questa sede e si incarica di trasmettere i risultati della ricerca alla fase diagnostica e di cura dei reparti ospedalieri con risultati apprezzati e utilizzati a livello nazionale e internazionale. Non sempre la fuga di cervelli di cui si tanto si parla è la realtà quotidiana. In questa edizione la scelta tra le tre candidate al Premio è stata ardua perché le ricercatrici erano tutte di valore e lo spirito di collaborazione e sinergia tra loro si respirava, si toccava con mano nelle loro parole”.

E’ stata scelta la dottoressa Benedetta Donati. Dopo la Laurea in Biotecnologie Mediche all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Benedetta Donati ha lavorato negli Stati Uniti alla UMASS University e ha poi ottenuto il titolo di Dottore in Medicina Clinica e Sperimentale all’Università degli Studi di Milano. Dal 2017 è Ricercatrice Senior nel Laboratorio di Ricerca Traslazionale della AUSL-IRCCS di Reggio Emilia ed è uno dei referenti della Omics Core Faciliity del laboratorio. L’attività di ricerca della Donati è rivolta alla caratterizzazione dei profili genetici e trascrizionali in diversi tipi di cancro, in particolare nel tumore della tiroide e nel tumore della mammella. E’ referente molecolare di un ampio progetto sui linfomi di tipo B avvalendosi di avanzate tecnologie per valutare la risposta alle terapie e migliorare la capacità di prognosi dei pazienti.

“L’ attività svolta dal Laboratorio di ricerca traslazionale – spiegano dallo Zonta – è la prova della capacità di fare ricerca soprattutto al femminile ed é motivo d’orgoglio per la comunità reggiana che invitiamo a partecipare all’evento”. Per partecipare si prega di dare conferma alla mail a segreteria@zontareggioemilia.org.