In auto con droga e denaro, arrestato a Reggio Emilia

È accaduto ieri pomeriggio quando un equipaggio della radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio, nel fermare un’autovettura in via Turri, si è insospettito a seguito dell’atteggiamento del 26enne che ai controlli manifestava molta fretta e agitazione. Così i militari hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” che era occultata nel bracciolo anteriore della vettura ed un marsupio nascosto sotto il sedile del conducente con all’interno banconote di vario taglio per un totale di euro 2050. Successivamente i militari, presso il domicilio del 26enne, rinvenivano ulteriori 13 gr di cocaina suddivisa in 20 dosi, un bilancino di precisione e due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio il giovane veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito veniva tratto in arresto. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del danaro ritenuto provento dello spaccio. Questa mattina comparso davanti al tribunale di Reggio Emilia, dopo la convalida dell’arresto, all’uomo veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Correggio e l’obbligo di presentazione alla P.G.