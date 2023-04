Ciclofesta 2023: il Comune di Crevalcore partecipa con un percorso in bicicletta inclusivo alla scoperta del proprio territorio

È in arrivo la Ciclofesta, la festa organizzata dal Territorio Turistico Bologna-Modena in occasione del secondo compleanno della Ciclovia del Sole, con una due giorni prevista per sabato 15 e domenica 16 aprile e molti appuntamenti.

Sabato 15 aprile ci saranno eventi diffusi sui comuni toccati dal tracciato e per questa occasione il Comune di Crevalcore ha organizzato un percorso guidato e accessibile anche alla disabilità, in tre tappe per vivere il territorio e le sue eccellenze in bicicletta e per il quale sarà possibile prenotare biciclette speciali.

Il ritrovo sarà alle ore 14,30 alla stazione ferroviaria di Crevalcore con un gruppo di guide che avranno il compito di accompagnare i cicloturisti, anche quelli arrivati in treno, lungo il percorso.

La prima sosta sarà legata alla tradizione dei burattini custodita nel Museo dei burattini Leo Preti e, nella piazza centrale del paese Piazza Malpighi, sarà possibile far vedere/toccare/annusare/usare qualche attrezzatura e qualche oggetto della collezione assieme a qualche attività da realizzare. Il tutto guidato dal Dott. Fabio Lambertini esperto e curatore dell’allestimento del Museo.

A seguire, si raggiungerà la natura delle Vasche dell’Ex-Zuccherificio, e anche qui esperti naturalisti guideranno i cicloturisti lungo un percorso strutturato sui diversi sensi ed abilità nel pieno sbocciare della stagione primaverile.

Per concludere si giungerà all’azienda agricola Valle Torretta dove verrà offerta una piccola merenda con prodotti locali e dove sarà possibile anche assaggiare la ‘brazadela tonda’, prima De.Co. (Denominazione Comunale) di Crevalcore.

Il ritrovo per la partenza guidata è alle ore 14:30 presso la stazione FS Crevalcore, con la bicicletta in buone condizioni, il casco e l’abbigliamento adatto. È possibile, per chi ne avesse bisogno, noleggiare la bicicletta: il noleggio è soggetto a disponibilità e previa prenotazione. Il percorso è lungo circa 12 chilometri. Accesso libero.

Per informazioni e prenotazione bici: 051988440 – comunicazione@comune.crevalcore.bo.it

Domenica 16 aprile, infine, grazie a due biciclettate, da Bologna e da Mirandola, si raggiungerà il Parco Ex Arte Meccanica a San Giovanni in Persiceto, per la festa conclusiva e comune, dove sono previsti per tutta la giornata, laboratori, stand enogastronomici e stand del mondo bike, interventi istituzionali, tante esperte ed esperti parleranno di mobilità sostenibile e cicloturismo.

“A due anni dall’inaugurazione della Ciclovia del Sole – dichiara Mariarosa Nannetti, assessora alla cultura, comunicazione e turismo – Crevalcore, insieme agli altri comuni interessati, festeggia il percorso a due ruote che, in maniera significativa, ha creato importanti opportunità sul territorio in termini di mobilità sostenibile e di attrattività turistica. Della prima opportunità ne è prova il recente riconoscimento di Comune ciclabile assegnato dalla FIAB a Crevalcore mentre sempre più numerosi sono turisti, italiani e stranieri che, in bicicletta, attraversano il nostro territorio e desiderano conoscerlo. Nella giornata di sabato 15 aprile, in particolare, intendiamo aprire a più persone possibili il nostro viaggio in bici attraverso Crevalcore per essere sempre più una comunità e una città inclusive e solidali”.