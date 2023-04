Accoltellamento al parco Novi Sad di Modena: si cercano tre giovani pakistani, due sono minorenni

Il 31 marzo scorso, come noto, a Modena presso il parco Novi Sad, è stato accoltellato ed ucciso un giovane pakistano di 16 anni. Contestualmente altri due giovani, della medesima nazionalità, sono stati gravemente feriti con plurime coltellate.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Modena e dalle Procure della Repubblica di Modena e dei Minorenni di Bologna hanno consentito di individuare 3 giovani (uno maggiorenne e due minorenni) di nazionalità pakistana, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza che hanno giustificato l’emissione di un decreto di fermo nei loro confronti da parte delle Autorità Giudiziarie.

I tre indagati sono attivamente ricercati su tutto il territorio nazionale, essendo fuggiti dalla città di Modena subito dopo la commissione dei gravissimi delitti.

L’indagato maggiorenne si identifica in MUHAMMAD Hadi, nato in Pakistan il 4.11.2004, sotto ritratto in fotografia.

Nel rispetto della disciplina di tutela dell’interesse superiore del minore si omettono notizie sulle generalità od immagini idonee a consentire l’identificazione dei minorenni comunque coinvolti nell’indagine.

Eventuali segnalazioni ed informazioni utili al rintraccio potranno essere effettuate contattando il numero di emergenza 112.