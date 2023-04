“The sound of Modena”, la nuova campagna per il turismo

Il rombo dei motori, la musica e il bel canto, ma anche i suoni che non ti aspetti come il rullare del mattarello sulla spianatoia mentre si tira la sfoglia o la goccia densa di aceto balsamico tradizionale che cade sul cucchiaino, pronta per l’assaggio. Sono i suoni e i rumori caratteristici di Modena i protagonisti della nuova campagna di promozione turistica della città e del territorio, al via in questi giorni e intitolata, appunto, “The sound of Modena”.

Promossa dal Comune di Modena e ideata da Studiowiki, la campagna è costituita da sette video, il primo dei quali è già on line sul portale Visitmodena.it, che raccontano il territorio, la vita e le eccellenze modenesi attraverso i suoni. Perché, come si dice nel video introduttivo, “gli occhi si possono chiudere, ma le orecchie ascoltano sempre, anche involontariamente”.

La nuova campagna, che si colloca in continuità strategica con le due precedenti “È tempo di Modena” e “Ti tocca venire”, è stata presentata questa mattina, giovedì 6 aprile, a Palazzo Comunale. Alla presentazione sono intervenuti l’assessora alla Promozione turistica del Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari; Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki; Giovanni Bertugli, dirigente responsabile del Servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena; Francesca Soffici, direttrice tecnica di Modenatur.

“Con questa campagna – commenta l’assessora Ferrari – abbiamo voluto mirare diritti al cuore, con una comunicazione capace di emozionare, stupire e attrarre nella nostra città e nel nostro territorio. Con i suoni di Modena tocchiamo le corde dei sentimenti e dei ricordi ancora prima che i turisti vivano le esperienze proposte dai pacchetti di visita affinché l’empatia con i nostri luoghi e soprattutto con le persone sia profonda. Speriamo che ‘The Sound of Modena’ – conclude – sappia raggiungere e superare il successo delle precedenti campagne di promozione e commercializzazione perché puntiamo a una stagione turistica in crescita anche in attesa dell’uscita del film sulla vita di Enzo Ferrari”.

“The sound of Modena” si apre con un video di presentazione della campagna stessa, che ne racconta l’origine e il significato. A partire dal 3 maggio, ogni mese sarà pubblicato un video tematico: per primo il suono dei motori; poi quelli legati ad arte e cultura (in uscita il 7 giugno); natura, sport e benessere (il 5 luglio); musica e bel canto (in uscita il 6 settembre); i sapori delle eccellenze agroalimentari (il 4 ottobre). In novembre, l’ultima pubblicazione con una rapsodia finale, che riassumerà l’intera serie.

Come spiega Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki, “due anni fa, in piena pandemia, proponevamo il claim ‘È tempo di Modena’, ritenendo i tempi, appunto, maturi per visitare nuove destinazioni, spesso prossime, che il dibattito pubblico di allora suggeriva. Il tempo era però anche quello di una città che, non solo tra musica e motori, ci pare fatta di sonorità peculiari. Lo scorso anno quel ‘Ti tocca venire’, spingeva con ironia al viaggio di visita e scoperta. Ora, ‘The sound of Modena’ racconta ancora più in profondità il suono della città e del territorio. Una campagna davvero ambiziosa, di cui andare orgogliosi”.

Nella serie, contenuti profondi sono trattati in modo emozionale come solo il suono e la musica sanno fare, e con un tono di voce leggero, fresco, ironico e contemporaneo, anche grazie alla partecipazione straordinaria dei giovani musicisti del conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e del conservatorio Paganini di Genova, primi protagonisti dell’esperienza turistica che aprono a nuovi circuiti e nuovi pubblici.

LA WEB SERIE SU VISITMODENA.IT

La web serie promozionale “The Sound of Modena” è coordinata Servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena, e realizzata con la regia di Samuele Wurtz per Artescienza e la direzione creativa di Studiowiki, agenzia ligure di comunicazione associata a Una (Aziende della comunicazione unite).

La campagna si colloca nel solco delle due precedenti operazioni promozionali, veicolate sempre attraverso il portale Visitmodena.it, che hanno ottenuto ottimi risultati: “Ti tocca venire”, pubblicata nel 2021, ha raggiunto oltre 28 milioni di impression e 300 mila clic in Italia e nell’area sperimentale di Monaco di Baviera; “È tempo di Modena”, del 2020, ha superato i 22 milioni di impression e le 238 mila visite al sito www.visitmodena.it.

Anche la nuova campagna di promozione, cofinanziata grazie a un bando della Regione Emilia Romagna vinto dall’amministrazione comunale, mette al centro, il portale turistico www.visitmodena.it: oltre a una nuova pagina creata appositamente per raccogliere tutte le puntate del web serie, ogni episodio sarà inserito nella sezione del sito dedicata alle esperienze relative allo specifico segmento di offerta turistica. Il rilascio graduale dei contenuti permetterà inoltre di sviluppare una campagna redazionale dedicata anche sui social del sito.

I sette video da 3 minuti circa ciascuno che compongono la web serie “The Sound of Modena” saranno promossi in Italia e nell’area di Monaco di Baviera, con l’obiettivo di proseguire e consolidare l’azione di posizionamento avviata con le precedenti campagne sul mercato domestico e su quello tedesco (da cui proviene anche il maggior numero di visite a sito web www.visitmodena.it).

La campagna promozionale a supporto sarà così articolata: foto e grafiche, statiche e dinamiche, distribuite sui siti partner di Google, nell’home page di YouTube, nelle schede Promozioni e Social di Gmail e nella sezione Discover di Google; trailer da 7, 15 e 30 secondi in diversi formati per la promozione della landing page della serie attraverso social media, YouTube, blog, siti web e app; trailer da 30 secondi di ogni singolo episodio, per la promozione della pagina della serie e delle relative pagine tematiche sul sito www.visitmodena.it

Le principali piattaforme di promozione per la campagna in Italia saranno Google Ads, Microsoft Ads e Meta Ads, mentre per il mercato tedesco saranno Google Ads e Meta Ads.

La prima fase di riprese della web serie “The Sound of Modena”, realizzata tra l’8 e il 16 marzo scorsi, ha visto l’ampio coinvolgimento della città e del territorio, degli stakeholder e degli operatori della filiera turistica. la seconda fase di riprese si svolgerà in Appennino alla fine del mese di maggio.

La campagna, svolta in collaborazione con Modenatur, ha infatti già coinvolto in questa prima fase di riprese: Museo Enzo Ferrari Modena, Museo Ferrari Maranello, Museo Stanguellini Automobili, Autodromo di Modena, Scuderia Belle Epoque, Showroom Maserati, Museo Horacio Pagani, Galleria Estense, Torre Ghirlandina, Cimitero di San Cataldo, Mercato Storico Albinelli, Casa Museo Luciano Pavarotti, Teatro Comunale Pavarotti-Freni, Conservatorio di musica “Vecchi Tonelli”, Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, Modena Belcanto, Acetaia Comunale di Modena, Mercato Storico Albinelli, Osteria Santa Chiara, Salumificio F.lli Guerzoni, Caffetteria Drogheria Giusti, Consorzio “Modena a Tavola”, Consorzio del Prosciutto di Modena DOP, Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.