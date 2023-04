Crespellano: treno urta autovettura al passaggio a livello. Nessun ferito

Spettacolare incidente questo pomeriggio a Crespellano, lungo la linea ferroviaria Bologna-Vignola. Ad un passaggio a livello, un’autovettura ferma sui binari è stata urtata da un treno in transito. Gli occupanti hanno fatto in tempo a lasciare l’auto prima dell’impatto con il convoglio ferroviario, per cui non hanno riportato ferite. Illesi anche i passeggeri del treno. La circolazione ferroviaria è stata interrotta il tempo necessario per le operazioni di bonifica.