Open Festival 2023: aperte le iscrizioni per gli aspiranti concorrenti

Si sono aperte le iscrizioni per gli aspiranti concorrenti alla XVI° edizione del Concorso multidisciplinare “OPEN FESTIVAL” che si svolgerà il prossimo 9 maggio, a partire dalle ore 9,30 presso il Teatro Asioli di Correggio (RE).

L’evento rientra nel programma del FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITA’ DIFFERENTI 2023 giunto alla sua XXV° edizione ed organizzato dalla Nazareno Cooperativa Sociale di Carpi in collaborazione con gli Istituti scolastici San Tomaso di Correggio.

Il concorso Open è aperto ad artisti e compagnie emergenti che, attraverso le loro produzioni, propongono nuovi progetti (mai pubblicati) per favorire l’integrazione di artisti diversamente abili nell’ambito delle diverse discipline come teatro, danza, musica, canto, video-making, fotografia, mimo, arti circensi e tutto ciò che la fantasia è in grado di creare.

Quest’anno non ci saranno più categorie definite ma ogni partecipante potrà proporre il proprio lavoro originale ma con l’unico requisito di interpretare, con le proprie performance/opere/spettacoli, il senso del titolo dell’edizione 2023 del Festival che è:

“La casa la strada il villaggio”

Per le info, il regolamento e il form a cui candidarsi, è necessario accedere al link https://festivalinternazionaleabilitadifferenti.it/open…/, entro lunedì 10 aprile!

I vincitori riceveranno in premio un assegno del valore di 600,00 euro.