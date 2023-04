I soci del Lions Club Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa donano uno strumento multimediale al Reparto di Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova

I soci del Lions Club Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa hanno donato un monitor di 85 pollici, del valore di circa 3000 euro, al reparto di Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, diretto dal dottor Nicola Facciolongo, uno dei reparti di eccellenza dell’ospedale reggiano, rinomato a livello nazionale.

Il monitor è stato collocato presso la sala multimediale di Pneumologia Interventistica e collegato, attraverso un sistema software e hardware, alla sala endoscopica dove opera una equipe di medici e infermieri ultraspecializzati, che eseguono attività, sia programmate che in urgenza, secondo le più avanzate procedure di broncoscopia e toracoscopia.

Insieme al secondo vice governatore del Distretto Lions 108 Tb Patrizia Campari, la presidente del Club Mariella Riccardi, il segretario Cristina Campari, il cerimoniere Marisa Croci ed alcuni soci hanno consegnato il monitor al dottor Nicola Facciolongo, direttore di Struttura Complessa Malattie dell’Apparato Respiratorio, il quale nel ringraziare i Lions per la generosa donazione, ne ha spiegato l’utilizzo.

“La nuova strumentazione entra nella piena operatività della nostra Unità, in quanto consente ai professionisti che operano in staff su due sale di visualizzare le procedure” ha evidenziato il dottor Facciolongo. “Al tempo stesso, la dotazione multimediale viene utilizzata nell’ambito dell’attività didattica della Pneumologia Interventistica, che è anche centro di formazione per gli specializzandi in Malattie dell’Apparato Respiratorio e per medici specialisti che frequentano allo scopo di perfezionare il proprio percorso professionale”.

Da alcuni anni, infatti, Pneumologia Interventistica organizza corsi residenziali a carattere nazionale per specialisti, i quali, attraverso il nuovo monitor, potranno seguire con più facilità i corsi formativi da remoto. “Il nuovo schermo permette ai tirocinanti di altre città, con le quali sono in essere collaborazioni, di seguire le procedure come se fossero presenti all’interno della sala endoscopica e di condividere, attraverso una piattaforma web, procedure e materiali formativi”.

All’incontro è intervenuto anche il direttore sanitario dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dottor Giorgio Mazzi, il quale ha sottolineato come “Reggio Emilia dimostra da sempre attenzione e sensibilità particolari ai temi e ai bisogni della Sanità e la dotazione di strumenti tecnologici innovativi è indispensabile per dare risposte al passo con la rapida evoluzione delle discipline mediche” ha spiegato il dottor Mazzi. “In particolare, le attività di Pneumologia Interventistica, dirette dal dottor Roberto Piro, con oltre 1.200 procedure invasive all’anno, sono in forte aumento, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, grazie alle tecniche innovative adottate e alle tecnologie di ultima generazione di cui può disporre che hanno reso il reparto molto rinomato e attrattivo a livello nazionale”.

Patrizia Campari secondo vice governatore del Distretto Lions 108 Tb, nel concludere l’incontro, ha ricordato che “i club Lions sono sempre concretamente vicini ai bisogni della Comunità: i fondi serviti per l’acquisto del monitor sono stati raccolti grazie alla generosità dei singoli soci, a iniziative benefiche, come la commedia dialettale con Antonio Guidetti e, in particolare, grazie ad Albarosa Paganelli, moglie del compianto dottor Roberto Davoli – accompagnata dal figlio Daniele Davoli – al quale oggi dedichiamo una targa alla sua memoria e che consegniamo al Reparto in cui è stato curato per molti anni”.

Lions Cub Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa – breve profilo

Il Lions Cub Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa si costituisce il 1 luglio 2012 dall’unione tra il Lions Club Reggio Emilia “La Guglia” e il Lions Club San Polo “Matilde di Canossa”.

Insieme, unendo l’efficienza, la dinamicità e la determinazione che contraddistinguono i club Lions, raggiungono obiettivi comuni a favore del territorio e della Comunità. Programmi condivisi e ispirati ai principi dell’etica lionistica. Attualmente è costituito da 22 soci.