La Finlandia entra nella Nato, Stoltenberg “Giornata storica”

La Finlandia diventa il 31° membro della Nato. L'ingresso diventa effettivo con la riunione del 4 aprile dei ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica.

“Oggi è una giornata storica, diamo il benvenuto alla Finlandia. Proprio in questo giorno, nel 1949, è stato firmato a Washington il Trattato istitutivo della Nato”, ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg.

“Ed è difficile immaginare un modo migliore per celebrare il nostro anniversario che far diventare la Finlandia un membro a pieno titolo dell’Alleanza – ha proseguito -. I ministri degli Esteri della NATO si incontrano in un momento cruciale per la nostra sicurezza, con la guerra di aggressione del presidente Putin contro l’Ucraina che continua”.

“Mi aspetto che quando gli alleati si incontreranno al vertice di Vilnius, accetteranno un impegno di investimento per la difesa più ambizioso, in cui consideriamo il 2% del Pil per la difesa non come un tetto ma come un minimo. Dobbiamo investire di più nella nostra sicurezza, in un mondo che è più pericoloso”.

Inoltre “Cina e Russia si stanno avvicinando sempre di più, lavorano insieme, e diventa ancora più ovvio che dobbiamo stare insieme ai nostri partner nell’Indo-Pacifico”, ha detto Stoltenberg.

