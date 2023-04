Energie rinnovabili, il 6 aprile a Reggio un seminario sull’Agrivoltaico con esperti di Crpa e Cnr

Energia, agricoltura e sostenibilità sono al centro del seminario ‘Agrivoltaico e fotovoltaico nell’ambito rurale – Aspetti tecnici, normativi e incentivanti’, promosso dal Comune di Reggio Emilia e da Crpa per giovedì 6 aprile alle ore 16, in modalità webinar. Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione sul sito crpa.it, già disponibile.

L’agrivoltaico consiste in un sistema ibrido di produzioni agricola e fotovoltaica realizzate sul medesimo terreno rendendo compatibile la produzione alimentare di qualità con l’autosufficienza energetica delle imprese agricole e riducendo, al contempo, il fabbisogno idrico di alcune colture.

Il webinar tratterà gli aspetti tecnico-agronomici del sistema agrivoltaico nonché quelli normativi e incentivanti, con esempi concreti di installazioni funzionanti, senza dimenticare le opportunità ancora attuali di installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici rurali.

All’evento parteciperanno Alex Pratissoli, vicesindaco di Reggio Emilia con delega alla Rigenerazione urbana; Simona Caselli presidente di Crpa; rappresentanti del Servizio Energia della Regione Emilia-Romagna per quanto attiene il quadro normativo e autorizzativo; Paolo Rossi di Crpa e Aldo Dal Prà del Cnr in merito al connubio tra fotovoltaico e coltivazioni erbacee. Infine si avrà la presentazione di esperienze in corso da parte di società quali Gruppo Caviro, Rem Tec e Iren Smart Solution.