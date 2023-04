A Modena la Polizia di Stato recupera 2 Notebook e un monopattino. Denunciato il ricettatore

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volante hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di anni 30 per il reato di ricettazione.

Verso le ore 7.00, gli agenti sono intervenuti in via Attiraglio angolo via Due Canali Sud per la segnalazione di due persone sospette che si aggiravano nei pressi di un’autovettura di piccola cilindrata. Sul posto gli operatori riuscivano immediatamente a individuare le due persone, un uomo ed una donna già note alle Forze di Polizia. Il 30enne, successivamente denunciato, veniva trovato in possesso di 2 pc portatili e di un monopattino elettrico di cui non era in grado di dimostrare la provenienza.

Lo straniero privo di documenti veniva accompagnato in Questura e dopo essere stato denunciato per ricettazione veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ove gli veniva notificato il provvedimento di Espulsione dal Territorio Nazionale. La donna, invece, veniva sanzionata amministrativamente per l’uso di sostanze stupefacenti e segnalata in Prefettura.

I successivi riscontri hanno consentito di verificare che uno dei due pc era stato asportato da un negozio di viale Gramsci nei giorni addietro. Sono in corso accertamenti sulla proprietà dell’altro computer e del monopattino.