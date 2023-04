Secondo incendio alla Longagnani di Baggiovara

Quello sviluppatosi ieri alla Longagnani ecologia Spa di via Giardini a Baggiovara, è il secondo incendio in poco meno di due mesi. Nella mattinata dell’8 febbraio, infatti, le fiamme mandarono in fumo tonnellate di rifiuti speciali. Ieri lo sforzo di 20 unità del personale dei Vigili del fuoco è valso a contenere la propagazione in tempi rapidi. Le operazioni di bonifica hanno poi richiesto ore di lavoro. Anche il traffico ha subito notevoli disagi: la circolazione su via Giardini, interrotta in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di spegnimento, è stata riattivata intorno alle 22.