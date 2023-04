Mercoledì al Duse di Bologna Paolo Rossi in ‘Scorrettissimo me’

Mercoledì 5 aprile alle ore 21 è in scena al Teatro Duse di Bologna ‘Scorrettissimo me’, il nuovo spettacolo di Paolo Rossi che unisce stand up e Commedia dell’Arte. I contenuti dello spettacolo sono sempre legati all’attualità e variano ogni sera. Si va dal modificarsi del virus alla guerra, fino alla crisi economica. Non mancano passaggi sulla nuova censura del politically correct a tutti i costi, sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere. “Mancano solo gli alieni, – precisa Rossi – gli zombie abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente”.

Biglietti da 18 a 29 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket