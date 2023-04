Ferzan Ozpetek al Teatro Duse di Bologna con il suo ‘Ferzaneide’

Un viaggio sentimentale nei ricordi, le suggestioni e le figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film. È ‘Ferzaneide’ lo spettacolo di e con Ferzan Ozpetek, in scena giovedì 6 aprile alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna.

Nel suo racconto dal palco, il regista desidera parlare “alle persone che hanno incontrato il mio cinema, ai molti che hanno letto le pagine dei miei romanzi, agli altri ancora che hanno ascoltato le opere liriche delle mie dame straziate d’amore, Aida Traviata Butterfly”. “Poco più di tre anni fa – prosegue – ho trasferito dal cinema al teatro le ‘Mine Vaganti’ a me sempre care. E proprio su ‘Mine Vaganti’ il sipario all’improvviso si chiuse dolorosamente a causa del lockdown. Ne è dovuto passare di tempo prima che quella bizzarra commedia della quotidianità potesse reimpossessarsi del palcoscenico. In quegli anni di sospensione, ho pensato spesso ai tanti operatori e protagonisti del panorama teatrale, del palcoscenico in generale, ma pure del comparto musicale, che vivevano la sorte avversa dei tempi, il disagio delle loro famiglie, la condizione critica della precarietà materiale di un lavoro a cui si sono sempre prestati con passione ed entusiasmo”.

Biglietti da 21 a 33 euro.Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Apertura straordinaria: lunedì 3 aprile dalle ore 15 alle 19. On line: teatroduse.it | Vivaticket