Servizio interforze per sgombero palazzina di viale Ramazzini a Reggio Emilia

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, in viale Ramazzini al civico 34-36, è stato individuato un immobile in stato d’abbandono, che a seguito di sopralluoghi e dalle osservazioni effettuate, risultava occupato da varie persone senza fissa dimora, alcune delle quali verosimilmente anche dedite alla commissione di attività illecite.

Pertanto l’attività coordinata dalla Dottoressa Mariantonietta Muré, che ha visto il coinvolgimento insieme alla Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei Vigili del fuoco, ha consentito di fare accesso all’immobile in questione e di metterlo in sicurezza, anche grazie all’attività dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per prelevare una bombola del gas e mettere in sicurezza degli allacci non regolari.

L’immobile in questione si presentava fatiscente, in precarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza. All’interno dell’abitazione sono state trovate circa 12 persone, regolari sul territorio nazionale e alcune con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Tra queste è stato rintracciato un gambiano irregolare sul territorio nazionale, noto alle forze di Polizia perché gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti che in due casi hanno portato all’arresto.

Il gambiano, classe 1985, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i necessari adempimenti, al termine dei quali il Prefetto ne ha disposta l’espulsione con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il Questore ne ha disposto l’accompagnamento alla Frontiera di Bologna da dove è stato rimpatriato con volo charter.