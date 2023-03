R43 Ramo allacciamento Sasso Marconi-SP64 Porrettana chiuso in entrambe le direzioni per tre giorni

Per consentire la fase finale dei lavori di riqualifica del raccordo autostradale della A1 Milano–Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, sarà chiuso al traffico l’R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana, in entrambe le direzioni, dalle 00:00 di lunedì 3 alle 6:00 di giovedì 6 aprile, in modalità continuativa. Il programma delle attività è stato concordato con le Amministrazioni Locali anche con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità del tratto in vista degli spostamenti per le festività pasquali. Per tutta la durata delle attività il traffico cittadino sarà indirizzato sulla SP325 Val di Setta.

Si ricorda che l’intervento di riqualifica del raccordo è finalizzato alla realizzazione di un bypass autostradale come alternativa al traffico veicolare per tutte le fasi di attività previste nel programma di consolidamento della galleria Monte Mario.