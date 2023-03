Modena, sprangati gli accessi dell’ex Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano

È stato sgomberato e sigillato l’edificio dell’ex Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano in via Panni nel quale erano evidenti tracce di giacigli e occupazioni abusive.

Nella giornata di giovedì 30 marzo, infatti, la Polizia locale di Modena è intervenuta con il Nucleo problematiche del territorio e gli agenti della Zona 3, insieme a rappresentanti del Demanio, proprietario della struttura, per verificare la presenza nell’edificio di persone che lo utilizzavano come rifugio.

Nelle scorse settimane la Polizia locale aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona in merito a un via vai di persone non autorizzate nell’area. All’interno dell’edificio gli agenti hanno trovato una persona che è stata fotosegnalata e denunciata per invasione di edificio e per violazione delle norme sugli stranieri. Nei locali erano presenti anche diversi giacigli, alcune valigie ed effetti personali.

Tutti gli accessi dell’edificio, le porte con le serrande e l’ingresso a vetri infrangibili, sono stati chiusi e ulteriormente sprangati dall’interno con sbarre di acciaio.