Due uomini arrestati dagli agenti del Commissariato di Sassuolo per rapina aggravata

Il Commissariato di Sassuolo ha tratto in arresto due cittadini stranieri, rispettivamente di 24 e 26 anni, per il reato di rapina aggravata. Nel tardo pomeriggio del 28 marzo, sulla linea di emergenza “112NUE” è pervenuta una richiesta di intervento da parte di un uomo che riferiva di essere stato appena rapinato con una pistola da parte di due stranieri.

La richiesta di aiuto, nello stesso momento, veniva ascoltata casualmente da un agente del Commissariato di Sassuolo, libero dal servizio, che stava facendo jogging lungo la pista ciclopedonale del fiume Secchia.

Il poliziotto si è metteva immediatamente all’inseguimento dei due autori ed in costante contatto telefonico con la sala operativa del Commissariato forniva l’esatta posizione dei fuggitivi i quali, per evitare di essere individuati, entravano in un bar situato nel territorio del limitrofo Comune di Casalgrande.

Il locale veniva circondato dagli agenti del Commissariato che utilizzando la massima cautela, visto che si trattava di soggetti armati, vi facevano irruzione bloccando i due malviventi.

Sottoposti a perquisizione personale, i due uomini venivano trovati in possesso della somma di euro 3150 in contante, asportata alla vittima, e di una pistola scacciacani con la quale avevano minacciato l’uomo, esplodendo anche un colpo in aria a scopo intimidatorio.