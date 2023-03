Vezzano sul Crostolo si prepara alla tariffa puntuale

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, a seguito all’approvazione del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti, ha da tempo avviato un percorso che, gradualmente, porterà gli abitanti a praticare la raccolta “porta a porta”.

Il “porta a porta” prevede la consegna di un contenitore per la frazione organica e l’assegnazione, ad ogni utenza attiva, di un contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, dotato di microchip e quindi associato all’intestatario dell’avviso di pagamento.

La consegna dei contenitori del rifiuto indifferenziato è il presupposto per attivare, a partire dal 1° luglio 2023, la Tariffazione Puntuale della tassa rifiuti (TARI). Il sistema TARI puntuale lega parte dell’importo della quota variabile dell’avviso al volume di rifiuto indifferenziato prodotto, con l’addebito di un numero minimo di vuotature annuali. In questo modo saranno premiati i comportamenti virtuosi di chi produce meno rifiuti, con un piccolo risparmio economico.

In vista di questo cambiamento, a partire dal 17 aprile 2023, tutte le famiglie e le imprese di Vezzano sul Crostolo riceveranno la visita degli Informatori Iren, identificabili da una pettorina gialla e da un tesserino di riconoscimento nominativo.

Gli Informatori consegneranno le nuove pattumiere per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo, ciascuna dotata di microchip, e del rifiuto organico; informeranno sulle buone pratiche da seguire per separare e conferire correttamente i rifiuti; consegneranno materiale informativo aggiornato (manuale della raccolta, rifiutologo, calendario di raccolta, ecc.); consegneranno i sacchi da utilizzare per la raccolta dell’organico.

Gli utenti che non saranno stati rintracciati dagli Informatori Iren, e che avranno quindi ricevuto apposito invito, potranno recarsi al Punto Ambiente, collocato presso il Comune di Vezzano sul Crostolo in Piazza della Libertà, 1 e presso il Centro Sociale ricreativo “La Vecchia” in Via Cavicchioni 1 dal 2 al 20 Maggio 2023. Al Punto Ambiente si potranno inoltre richiedere informazioni e chiarimenti.

L’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini interviene su questo importante passaggio: “Il ‘porta a porta’ permetterà anche al nostro Comune di incrementare la raccolta differenziata che da anni è ferma al 65% circa (la media dei comuni che già applicano il porta a porta è oltre l’80%). Invito tutti i cittadini ad impegnarsi nella semplice azione quotidiana di separazione dei rifiuti urbani per tipologia in quanto questa consente il riutilizzo delle materie prime con conseguente risparmio di risorse del pianeta, contribuendo così alla lotta all’inquinamento. Come Amministrazione in collaborazione con IREN abbiamo anche programmato due incontri con la cittadinanza per illustrare in modo più approfondito le novità del servizio”.

I due incontri pubblici si terranno

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

alle ore 18.30 presso il centro sociale ricreativo La Vecchia in via Cavicchioni, 1;

alle ore 20.30 presso l’Aula Magna Scuole in Piazza Vittoria, 9 a Vezzano sul Crostolo

Dall’ 8 maggio 2023 inizierà la raccolta “porta a porta” per la frazione di rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico, in aggiunta al GiroVerde già in essere.

Per informazioni, richieste e segnalazioni è possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 969696, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 oppure inviando una mail a servizioclientitari@gruppoiren.it