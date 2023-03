Incendio in una ex azienda di prodotti plastici a Minerbio

Diverse squadre del comando dei Vigili del fuoco di Bologna sono intervenute a Minerbio, in via Marzabotto, per un incendio in una ditta, non in esercizio, che produceva prodotti plastici.

Sul posto le squadre verificavano che l’incendio, presumibilmente generato da attività di smantellamento in corso, aveva interessato alcuni scarti di lavorazione di materie plastiche. Le squadre hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto Carabinieri, polizia locale e sindaco.