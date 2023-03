In piazza Gramsci a Castelnovo Monti una nuova infrastruttura di ricarica per le auto elettriche

Da alcuni giorni in piazza Gramsci, nel centro di Castelnovo Monti e vicino al Municipio, è entrata in funzione una nuova colonnina di ricarica veloce per le auto elettriche. “Si tratta di un servizio importante, che guarda al futuro della mobilità e alla tutela dell’ambiente, che ora è a disposizione dei cittadini e auspichiamo possa essere di sprone a prendere in considerazione la mobilità elettrica” afferma l’Assessore Chiara Borghi.

Il Comune ha concordato con Enel la collocazione della colonnina. Un’altra è stata installata in via E.Ferrari (zona centro Coni – piscina) e la collaborazione proseguirà in futuro per l’installazione di altre infrastrutture di questo tipo: una è già prevista a Felina.

La postazione di ricarica di piazza Gramsci è una WayPump 75 Trio, che permette la ricarica veloce in corrente continua (DC). Grazie alla conformazione Trio, permette di ricaricare 2 vetture in contemporanea (una in AC ed una in DC).

I tempi di ricarica dipendono da fattori quali la capacità della batteria dell’auto, la potenza accettata dal caricatore di bordo, lo stato di carica della batteria al momento della connessione, ma idealmente questa infrastruttura di ricarica permette di ricaricare – dallo 0% all’80% – una vettura dotata di una batteria da 40kWh in meno di 30 minuti.

E’ possibile abilitarla utilizzando la card Rfid o le apposite app, tra le quali l’app di Enel X Way. Enel X Way è la società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica.