Bilancio Sassuolo, Bargi e Ruggeri (Lega): Esempio di efficienza. Intercettati 13 milioni del Pnrr

Intercettati i 13 milioni di euro del Pnrr, delineati i progetti per la loro messa a terra (fra cui figurano interventi per l’Antica Paggeria, il parco Ducale e il ponte Veggia), e, soprattutto, definito un piano di efficientamento energetico per il sistema scolastico del territorio: è quanto prevede la variazione di bilancio licenziata dalla giunta del Comune di Sassuolo.

“Un esempio di buona amministrazione rispetto alla capacità di attrarre, gestire e mettere a terra i fondi” commentano il consigliere regionale e presidente commissione Bilancio del Comune di Sassuolo, Stefano Bargi e Sharon Ruggeri, segretario della Lega sassolese, nonché assessore del Comune.

Venendo alle cifre, fra gli altri interventi programmati, il Comune di Sassuolo stanzierà i contributi a fondo perduto (Cse) per la realizzazione di interventi di efficienza energetica a vantaggio della scuola materna Rodari (114, 80 mila euro), della materna Don Milani (64,1 mila euro), della scuola elementare San Giovanni Bosco (215mila euro) e della scuola media Ruini (216, 4 mila euro), per uno stanziamento complessivo che supera i 610 mila euro.

“Altre caselle del nostro programma elettorale “spuntate” – sottolineano Bargi e Ruggeri – che ben rappresentano la capacità dell’amministrazione di tradurre in fatti concreti le promesse fatte in campagna elettorale”.

“Si consideri solo che: mentre il Comune di Sassuolo è riuscito a intercettare circa 13 milioni di euro dai fondi PNRR, le altre amministrazioni del Distretto ceramico a trazione centrosinistra non sono riuscite ad ottenere nemmeno qualche centinaia di migliaia di euro. Si tratta di numeri che parlano chiaro, dai quali si evince in modo netto la differenza, in termini di risultati ottenuti, fra le città governate dal centrodestra e quelle governate dal centrosinistra” pungono i leghisti.

“Molti finanziamenti in entrata nell’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale dimostrano l’attenzione e la capapcità della Giunta nel reperire e nell’attrarre risorse esterne da investire nella realizzazione di opere di efficientamento energetico negli edifici comunali. In particolare grandi interventi nelle scuole, ma anche per la messa in sicurezza di una delle infrastrutture più utilizzate del nostro Comune quale il Ponte della Veggia sul quale siamo stati i primi, dopo decenni, a voler intervenire per la completa messa in sicurezza della struttura” sottolineano.

“Nei prossimi mesi vedremo dunque nascere molti cantieri in città oltre a quelli già presenti alle nuove Vittorino da Feltre e la nuova Caserma della Polizia Locale” concludono Bargi e Ruggeri.