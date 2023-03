Vigili del fuoco impegnati su due incendi, a Bologna e in Valsamoggia

Squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in via Bottego a Bologna per l’incendio di un appartamento in un edificio di due piani fuori terra. Sul posto le squadre hanno provveduto al contenimento del rogo, sviluppatosi in una stanza. I quattro occupanti erano già usciti dall’appartamento all’arrivo delle squadre. In via precauzionale sono stati fatti evacuare i restanti cinque appartamenti dello stabile, che faranno rientro al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto 118 e Polizia locale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche a Castello di Serravalle per un incendio che ha coinvolto un capanno agricolo, utilizzato come magazzino di materiale vario. Sul posto le squadre sono riuscite a contenere l’incendio ad una porzione del capanno. In corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Nessuna persona coinvolta.